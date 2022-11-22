Son dakika... İŞKUR'u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
Son dakika... Türkiye İş Kurumu'nu (İŞKUR) zarara uğrattıkları iddia edilen aralarında kurum personelinin de olduğu 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, yapılan ihbarlar sonucu İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları ve bu şekilde 2014- 2018 yılları arası 20 milyon TL kurumun zarara uğratıldığı belirlendi.
Bu yönde kurum müfettişinin de incelemesi sonucu raporun düzenlendiği, yine düzenlenen raporda ihalelerdeki usülsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği tespit edildi. İletişimin dinlenmesi sonrası bir kısım şüpheliler tarafından rüşvet alındığı da tape kayıtlarıyla belgelendi.
RÜŞVET DE VAR
Tanık ve şikayetçi beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edildi.
24 AYRI SUÇA KARIŞTILAR
24 ayrı suça karışan 21' i İŞKUR personeli, 17'si şirket/firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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