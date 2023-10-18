Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:45

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün akşam Gazze'den gelen haberle sarsıldık. Teröre karşı savaş iddiasıyla yola çıkan İsrailin sivilleri bile hedef alan gaddarlığı hastaneyi bombalayacak kadar alçalmıştır. Bunun adı terörle mücadele değil düpedüz terörizmdir. Bu bizzat Netanyahu terörüdür.

Önce çıktılar hastaneyi Hamas bombaladı dediler, kimse inanmayınca füze yolunu şaşırdı diyecek kadar alçaldılar. Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir. Zaman farklı zihniyet aynı zihniyettir. Derhal yargılanmalıdır. Medeni değerleri savunduğunu söyleyen her ülke bu vahşete karşı tutum almalıdır.

Bir yandan kitap defter masrafları, giyim kuşam servis masrafları derken ailelerimizgünden güne çıkmaza sürükleniyor. Maaş zamları eriyip gitti. Kış kapıya dayandı, artan fiyatların yanına ısınma masrafları eklenecek. Dünya savaşla karşı karşıya. Enerji fiyatları daha da artacak demek. Bu bizim için hem zam hem cari açık demek. Motorine zam geldi, sırada benzin var. Verilen sözler hala hafızamızda. Milletimizin payına zamdan başka hiçbir şey düşmüyor. AK Parti iktidarının ekonomi politikası ağustos böceği ile karınca gibi. Bakan Şimşek göreve geldiğinde para bulmak için körfez ülkelerine gittiler. 50 milyon dolar gelecekti değil mi? Ne gelen var ne de yatırım yapan. Ülkemize adalete hukuka demokrasiye güven yok. Hal böyle olunca akıl veren iyi yoldasınız diyen çok olur, ama parasını veren yatırım yapan kimse olmaz. Seçimden önce elde ne varsa harcadılar. Seçim bittikten sonra vatandaşa dönüp zaman kemer sıkma zamanı dediler.

EMEKLİLERE '5 BİN TL' TEPKİSİ

Durum bu kadar açık ve net. Büyük bir adaletsizlik ve haksızlık var. Seçimlerden önce servetine servet katanlar ile seçimlerden sonra bedel ödeyenler aynı insanlar değil. Emeklimizin asgari ücretlimizin aldığı maaş açlık sınırının altında kaldı. Çalışan nüfusumuzun yarısı asgari ücretli. Milletimiz adeta can çekişiyor. Ama iktidar enflasyon için faturayı yine milletimize kesiyor. Böyle bir utanmazlık olabilir mi?

Emeklilerimize 5 bin TL ödeme yapacakları söylendi. İkramiye mi ödeme mi değil? Yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek. Biz emeklilere önümüzdeki seçimler için yerel seçim sadakası veriyorlar. Bu kadar basit. İktidardakilere sormak istiyorum, emekli olup da çalışmaya devam edenler keyiften mi çalışıyor? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Şimdi emekli çalışanlarımızın işlerinden çıkıp kayıt dışı çalışmaya devam edecekler. Neye üzüleceğimizi şaşırdık.

'AKP İÇİN İMRALI YOLLARI TAŞTAN'

Artık Ak Parti için İmralı yolları taştan demektir. Bunu biz söylemiyoruz ki posta güvercinleri olan akademisyenleri söylüyor. Akademisyen olduğu iddia edilen esasında kurye olduğu anlaşılan imralıdan bir mektup getirmişti. Bizi utanmadan terörle işbirliği yapmakla suçlayanlar ise o zamanlar özgürlük naraları atmaya başlamıştı. Ne övgüler dizilmişti. Utanmasalar Apo'dan bir Türkiye sevdalısı bile çıkartacaklardı. Nabız yoklamaktan olsa gerek 2019'daki posta güvercinlerini konuşturmuşlar. Ben kendimi kullandırdım, yeni bir İmrali odaklı sürecin başlaması kuvvetle muhtemeldir. Yeni anayasa adı altında el altından İmralıda Apo'yla mı yürütüyorsunuz. Çözüm süreci diye teröristin kazdığı hendeği görmezden geldiğinizi biz unutmadık. Habur'u unutmadık. Maceralarınızın bedelini gazilerimizle şehidimizle unutmadık. Biz sizin ortaklarınıza da diğer rakiplerinize benzemeyiz. Yaptıklarınızı unutmayız. Bugün aslan kesilip yarın kedi gibi miyav diyerek susmayız."

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