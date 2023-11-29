Son dakika... Meral Akşener: 'İYİ Parti ahlaksız teklifleri geri iten bir partidir'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:51

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:38

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Eski Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'in "Meral Akşener ve Ümit Dikbayır Sakarya’da beni yemeğe davet ederek bana, çok da yüksek bir miktar, aylık ödeme yapılacağını söyleyerek, adetlerde İYİ Parti’nin yüksek çıkartılmasını, hatta Temmuz ayından sonra ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi" iddiasına yanıt vermesi beklenen Akşener, "İYİ Parti ahlaksız teklifleri geri iten bir partidir" dedi.

Akşener'in açıklamalarndan satırbaşları şu şekilde:

"25 Kasım, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ydü… Ülkemizdeki birçok mesele gibi; kadın ve kadına yönelik şiddet meselesi de ne yazık ki, sadece böyle özel günlerde hatırlanıyor.

Ancak maalesef; Türkiye’de, son 10 ayda, 364 kadın öldürüldü. Her gün, ülkemizin dört bir yanından; artık, sokak ortalarına kadar taşan; kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor.

Çocuklarımız bile; şiddetin, tacizin, tecavüzün, mağduru oluyor. Boşanmalar çığ gibi artıyor, aile yapımız sarsılıyor. Ve şiddetin, bundaki payı da maalesef büyük.

Çok değil; daha bu haftanın başında; Ankara’da bir kadın; eşi tarafından, vurularak öldürüldü. İstanbul’da bir başka kadın ise; çocuklarının gözleri önünde katledildi. Adana’dan, Çankırı’dan, Kocaeli’nden, Muğla’dan; memleketin dört bir yanından; her gün, yeni bir kadın cinayeti haberi alıyoruz.

Tüm bu acılar yaşanırken; tablo, bu derece vahimken; Sayın Erdoğan ise, çıkıp; 'İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin; kadın hakları ve şiddetle mücadeleye, en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır' diyerek açıklama yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil.

'EMEKLİLERİMİZ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR'

Bugün yüzde 40 faiz adeta alkışlanıyor. Biz daha önce iktidarı akla ve bilime davet etmiştik. Ülkemiz bir akıl tutulması döneminde her zaman hem de para kaybetti. Ne zaman ki bu ucube sisteme geçtik işte o günden beri ekonomimiz bu duruma geldi. Artık emekli maaşıyla kiralanacak ev bile bulunamıyor. Bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu AK Parti'nin eseridir. Eğer bugün kiracılar ev sahipleri ile davalık oluyorsa bu AK Parti'nin eseridir. Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Zam üstüne zam yapanlar her ay karını artırır. Sonra dönüp sana zam yapacağız derler. Çalışma Bakanı çıktı asgari ücretin artık yılda bir yapılacağını söyledi. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aşmış. Böyle bir tablo karşısında asgari ücretin artık yıldır bir defa belirleneceğini söylüyorlar.

'İYİ PARTİ İTTİFAKLARA DAYANIP YAN GELİP YATMAK İÇİN KURULMADI'

Afetlere dirençli kentler inşa edeceğiz. Yetkiyi devraldığımız her şehirde depreme dirençli kent ekonomilerini oluşturacağız. Yönettiğimiz belediyelerdeki her muhtarlıkta afet kurulları oluşturacağız. Afetle mücadeledeki plasızlığın önüne geçeceğiz ve mahalle okullarına toplanma ve barınma merkezleri olarak hazır olacak.

Semte özel kentsel dönüşüm projeleri üreteceğiz. İYİ Parti olarak Türkiye'y yeni bir belediyecilik ile tanıştıracağız. İki yumruk arasına sıkıştırılmış milletimizi bu cendereden çıkacacağız.

İYİ Parti siyasetin ahlaksız tekliflerini elinin tersi ile itenlerin partisidir.

İYİ Parti birilerinin kariyer basamaklarını tırmanması için kurulmadı. İYİ Parti ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için kurulmadı.

Dün bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyor. kurdukları al gülüm ver gülüm çarkına çomak sokulsun istemiyorlar. Dün yüzde 60 borozanlığı yapanlar İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Onların attığı çamur bize yapışmaz.

Biz milletimize asla yalan söylemedik. Biz asla hırslarımıza teslim olmadık."