Son dakika... İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuşuyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:22

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasını ve bazı oyuncular hakkında soruşturma başlatılmasını eleştiren Dervişoğlu, "Artık yeter susmayacağız, bu düzene asla teslim olmayacağız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Tam 78 vatandaşımız Bolu, Kartalkaya’daki otel yangınında can verdiler. Yine önlenebilir, bir olayda hayatlarını kaybettiler. Üstelik 36 tanesi çocuktu.

Yenidoğan bebeklerini hastanede koruyamayan bu kahrolası düzen karne hediyesine kavuşmuş, belki o tatili yapabildiği için şanslı diyebileceğimiz bir avuç evladımızı da koruyamadı. Garibanına gün yüzü göstermedi, yüzü güler gibi olana dahi tebessümünü tamamlatmadı.

"DUYGULAR İSTİSMAR EDİLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölüm, toplumun hassas olduğu duygular istismar edilerek geçiştirilemez. 2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader, fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatını kaybedenler dahil değildir.

Bu kürsüden aylardır bu iktidarın Türk milletine karşı bir kalkışma içinde olduğunu düşünüyorum. Tıpkı devleti şahsi milleti tebaa olarak kişinin yapıtğı gibi. Mesele iktidardakilerin iktidarı kalmak uğruna her şeyi göze almaları tek admaın ömür boyu başkanlığı için 85 milyonu sefalet içinde bırakmaktadır. Ortada bir saray varsa onlara göre saraydan gerisi onlar için bir teferauutur. Onların vatan dedikleri, bayrakları, siyasi namusları saraydır.

Hakkını arayana "ananı al git" diyen, evlatlarının geleceğini soranları azarlayanları, kumpas davalarında savcılığa soyunanlarda, işine gelmediğinde mahkeme kararını tanımayan da bunlardı.

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar, milletimizi "sokağa çıkarsanız yazarız" diye tehdit ederken, sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Kaos peşindeler. hatırlatırım siyaset tarihi göstermiştir, kaosu yaratan altında kalır. Öz milletine illet diyen biri uyarıyorum. Büyük Türk milletinin ferasetini unuttunuz. Bunun faturası ağır olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kendi milletine meydan okuyanların değil, dünyaya meydan okuyanların kurduğu devletin adıdır. Kanunsuz emirleri reddedin, sonunuza kadar arkanızdayım. Hukukla bağdaşmayan kararları artık vermeyin, kendi kardeşinizin kanına girmeyin, şeref ve namusunuzu kirletmeyin bu düzenin aracısı olmayı reddedin. Kısaca mesleğinizin namusuna sahip çıkıp sizi yetiştiren bu büyük millete ve cumhuriyete borcunuzu ödeyin.

"HUKUKU ÇİĞNEMEYİN"

Kanunsuz emirleri uygulayanlar bilsinler ki bir gün bunun hesabını bu büyük millete vereceklerdir. Bir kez daha söylüyorum, kanunsuz emirlere uymayın, hukuku çiğnemeyin, vatandaşın adalet duygusunu yaralamayın.

Ne zaman yeni bir telaş içerisine girseler, akıllarına eski defterleri açmak geliyor. En büyük korkuları konuşan ve tepki veren millet olduğu için bunun bir tezahürü olan Gezi'yi hiç unutmayanlar, peşini bırakmayanlar, Sinan Ateş'in kanını yerde bıraktılar. Azmettiricilerini takipsizlikle ödüllendirdiler. Sıla bebeğimizi, Narin kızımızı mezara koydular. 53 binden fazla insanımız öldü depremde. Geride kalanlar kimsesizlikleriyle kaldılar.

Bugün Ekrem İmamoğlu'na iddianame, Hüseyin Baş'a denetimli serbestlik, Ümit Özdağ'a tutuklama, Müsavat Dervişoğlu'na tehdit mektupları yazan bu düzen, eğer bu devrana dur demezsek yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir. Bu yüzden mesele şahıslar meselesi değil, Türk milletinin şahsiyeti meselesidir. Darbe yönetimlerine rahmet okutacak örtülü bir istibdat yönetimiyle karşı karşıyayız.

Artık yeter susmayacağız, bu düzene asla teslim olmayacağız. Bu kalkışmaya son vereceğiz, bu karanlığı dağıtacağız, bu saltanatı mutlaka yıkacağız."