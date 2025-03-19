İzmir’de İmamoğlu’na destek yürüyüşü: 'Kurtuluş Savaşı devam ediyor'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:58

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:59

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Her yer İstanbul her yer direniş”, “Hükümet istifa”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Diktatör Erdoğan”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Direne direne kazanacağız”, “Hak hukuk adalet”, “Hırsız katil AKP”, “Hırsız, katil Erdoğan” sloganları atan yurttaşlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü.

“KARANLIĞA MAHKUM EDİLMEK İSTENİYORUZ”

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açılmasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, faşizmin artığını belirterek “1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Yobaz gerici düşünceye karşı Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 100 yıl geçmiş hala karanlığa mahkum edilmek isteniyoruz” dedi.

“YARGI ADETA BİR SOPA”

Ülkenin totaliter bir rejimle yönetildiğini aktaran Av. Yılmaz, “Ülkede ne hukuk, ne demokrasi, ne ekonomi, ne toplum barışı kalmıştır. Bunun sorumluları servet içinde yaşarken sömürülen ve yoksullukla mücadele eden milyonlardan istenen tek şey ise sesini hiç çıkarmadan önlerine konulan insanlık dışı koşulları kabul ederek nefes alıp vermeye devam etmeleridir. Ne alternatif bir ses, ne farklı bir siyasi görüş ne de aleyhe siyasi bir söylem veya oluşuma tahammülü olmayan bu zihniyet, kolluğu ve yargıyı adeta bir sopa gibi kullanarak kendisine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

“KORKMAYIZ”

İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle gerçekleşen bu operasyon, tüm siyasi rakiplerini hukukdışı yollarla saf dışı bırakmak gibi yollarla iktidarda kalmayı amaçlayanlarca tertip edilmiştir. Yaşadığımız durumu artık ne hukuk dışı gibi ifadeler izah edebilmektedir ne de ayıplamak yetmektedir. Yaşanan aleni bir şekilde faşizmdir. Ve faşizm kınanarak, ayıplanarak, korkularak üstesinden gelinecek bir yönetim biçimi değildir. Korkmayın! Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, iş ve aş taleplerinizi en demokratik yöntemlerle haykırın! Korkmayın! Bugün Ekrem İmamoğlu’nun başına gelen şey, aslında tüm ülkeye bir gözdağıdır, tüm ülkenin üzerine bir korku bulutu salmak amaçlıdır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir totaliter rejim, kendi kendine demokratikleşmemiştir. Faşizmin tek çaresi, birleşmiş bir halkın demokratik yöntemlerle yürüttüğü mücadeledir. Biz güneşli güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Faşizmin değil demokrasinin, baskının değil özgürlüğün, tek adam rejiminin değil insanlığın en ileri kolektif aklının, bir avuç mutlu zengin azınlığın değil yoksul milyonların kazanacağına inanıyoruz. Kahrolsun faşizm!” dedi.