İstanbul'da olağanüstü gün: İmamoğlu gözaltında! İşte son üç saatte yaşananlar…

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:13

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:14

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP’nin yaptığı çağrı sonrası vatandaşlar CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Burada açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, demokrasi nöbetinin CHP Genel Merkezi önünde devam edeceğini söyledi.

Partinin çağrısı, il örgütlerinde de yankı buldu. İl başkanlıkları önünde eş zamanlı toplanan partililer, gözaltı kararlarını protesto etti.

İzmir Barosu'na üye avukatlar da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını adliye önünde protesto etti. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan sadece bir kişiye yapılmış bir hukuksuzluk değildir. 16 milyon insanın iradesi yok sayılmıştır. Demokrasiye yapılan insanların seçme ve seçilme hakkına darbe niteliğinde siyasi bir darbedir. Bunun başka bir izahı olamaz. Bu hukuku yok saymaktır. Ama anayasayı yok saymaktır. Kanunları yok saymaktır" dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE POLİS BARİKATI ENGEL OLAMADI

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ve ardından sabah saatlerinde gözaltına alınmasına karşı eylem yaptı. Yemekhaneden ana kapıya doğru yürüyüş başlatan öğrenciler, İktisat Fakültesi önünde polislerce durduruldu. Öğrencilerin sloganlarına polis biber gazıyla karşılık verdi. Ardından öğrenciler barikatı aştı ve basın açıklaması yaptı. Okulun ana kapısı önünde açıklama yapan öğrenciler, "Bütün sıra arkadaşlarımızı demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi. Açıklama sonrası öğrenciler İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

İMAMOĞLU’NDAN GÖZALTI SONRASI İLK MESAJ

İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltındayken avukatları aracılığıyla el yazısıya yazılmış mesaj gönderdi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan yazıda, "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla" mesajı yer aldı.

CHP’Lİ VEKİLLER GENEL KURULU KAPATTIRDI

CHP milletvekilleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını TBMM Genel Kurulu’nda "Hak, hukuk adalet", "Birleşe, birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla protesto etti. AK Parti milletvekilleri ise masalara vurarak tepki gösterdi. CHP milletvekillerinin İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

CHP’Lİ VEKİLLER CHP GENEL MERKEZİ’NE YÜRÜDÜ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını TBMM Genel Kurulu'nda protesto eden ve Genel Kurul’u kapattıran CHP milletvekilleri, TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüdü.

MUĞLA’DA 3 GÖZALTI

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Muğla Adliyesi önünde protesto eden CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 2 kişi gözaltına alındı.

YRP VE BBP’DEN AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına, "Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, 'hukuk devleti'ni tasfiye edip 'savcılar ve yargıçlar devleti'ne geçişin özetidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musatafa Destici ise "Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki süreçlere herkes saygılı olmakla yükümlüdür. Şayet bir haksızlığa uğranıldığı düşüncesi varsa mücadele yine hukuk içinde verilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

AKP’NİN KURUCU İSMİNDEN İKTİDARA SERT ÇIKIŞ

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir. Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz" ifadesini kullandı.

YILMAZ TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. Diğer yandan sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: TAYYİP BEY DARBECİLERİN SAFINA O İSTASYONDA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası İstanbul’da konuştu.Yaşanılanları darbe olarak değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek, "Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına o istasyonda katıldı. Tayyip Bey’in indiği istasyonda 15 Temmuz darbecileri vardır, Kenan Evren vardır, Tayyip Bey’in indiği istasyonda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbeye kalkmış başarmış başarmamış herkes vardır. Artık onların ruh ikizidir onların yoldaşıdır" dedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile İnsan Hakları Derneği (İHD), İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Artık yeter. Hukukun üstünlüğü ilkesinin, insan hakları ve demokrasi değerlerinin ayaklar altına alınması, yargının araçsallaştırılarak adaletin tümüyle ortadan kaldırması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toplumun geleceğine dair sorumluluk duyan herkesi, ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ 81 İL BAŞKANINDAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

İYİ Parti 81 il başkanı, gözaltına alınan İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Türk milleti büyük zorluklarla mücadele ederken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin, şahsi ikballeri ile ilgili hesaplar peşinde olduklarının da en yakın şahitleriyiz. Bugün İYİ Parti Grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını, ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul'da, bu sabah, şafak vakti yaşanan, ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı, il il, ilçe ilçe, sokak sokak milletimize anlatacağız" denildi.

AVRUPA’DAN İMAMOĞLU’NA DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Parlamentosu'nun bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarından da İmamoğlu’na destek mesajı geldi. Avrupalı milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şehirleri arasında bir işbirliği ağı olan Eurocities Başkanı, İtalya ve Fransa’dan belediye başkanları çektikleri videoda, teker teker "Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız" dedi.

TBB: MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Türkiye Belediyeler Birliği Encümenliği, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, "Bugün Türkiye demokrasisi ağır bir darbe almıştır, yaşananlar asla unutulmayacaktır. Seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırabilecek her türlü girişimin karşısında durulmalı, bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir. ilinmelidir ki Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Hukuka ve demokrasiye inanan tüm halkımızla beraber çocuklarımızın geleceği için demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

VATAN CADDESİ’NDEN SARAÇHANEYE YÜRÜYÜŞ

İstanbul'da da İmamoğlu'nun gözaltında tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki emniyetten Saraçhane'deki İBB'ye kadar yürüyüş yapıldı.

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra muhalafetten yükselen tepkiyi eleştirdi. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiraların atıldığını belirterek, "iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.