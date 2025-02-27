Son Dakika... İYİ Parti'de hareketli saatler: Olağanüstü toplantı çağrısı!

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini saat 18.00'de Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantıya çağırdı.

Son Dakika... İYİ Parti'de hareketli saatler: Olağanüstü toplantı çağrısı!
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ANKA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:43

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini saat 18.00'de Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantıya çağırdı.

DEM Parti Heyeti, bugün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GÜNDEMDE ÖCALAN'MI VAR?

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı 18.00'de gerçekleştirilecek. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının ele alınması bekleniyor.


Etiketler: #Son dakika #İyi Parti #Olağanüstü toplantı #Abdullah Öcalan

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