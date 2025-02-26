'Utanç Günü' diyerek açıkladı... İYİ Partili Turhan Çömez, Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından TBMM'deki büyük skandala dikkat çekti. Çömez, Türk-Türkmen okullarının açılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da sahte imza kullanıldığını iddia etti.
İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından, TBMM'de bir skandal yaşandığını iddia etti.
Çömez, Türkmenistan ile Türk-Türkmen okullarının açılmasına dair kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, yeterli sayıda milletvekili bulunamayınca, yoklama sırasında ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından, "Türk demokrasisi için utanç günü" ifadelerini kullanan Çömez, usulsüzlükler nedeniyle Genel Kurul'un kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
'SAHTE İMZALAR VARDI'
Çömez, "Kendi getirdikleri kanun teklifi için bile Meclis'e gelmediler, biz de yoklama talep ettik. İlk yoklamada yeterli milletvekili yoktu, 15 dakika sonra tekrar yoklama yapıldı. Tüm pusulalar tek tek kontrol edildiğinde, iki kez pusula verenler, sahte imzalar vardı" ifadelerini kullandı.
Çömez skandala, "Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen” diyerek tepki gösterdi.
??Türk demokrasisi için utanç günü!— Turhan Çömez (@ComezTurhan) February 25, 2025
??Kendi getirdikleri kanun teklifi için Genel Kurul’a gelmediler.
??Biz de yoklama istedik.
??İlk yoklamada milletvekili sayıları yetersizdi.
??15 dakika sonra yoklama işlemi tekrar edildi.
??Tüm pusulaları tek tek kontrol ettik.
??Bir de ne… pic.twitter.com/SgRNPrzEeE
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