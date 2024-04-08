Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kongresinde aday olmayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından partide genel başkanlığa talip olduğunu ilan edenlere iki isim daha eklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:15
Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim."

27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."

KORAY AYDIN DA YARIŞTA

Dervişoğlu'nun ardından partinin önde gelen isimlerinden İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da genel başkanlık yarışına gireceğini açıkladı.

Koray Aydın, adaylıığını şu ifadelerle duyurdu: 

"Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.

Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.

Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.

Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."

2 İSİM DAHA ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz dün olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olacağını duyurmuştu.

Kodaz, "İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım" dedi.

İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın da genel başkanlığa talip olduğunu ilan eden bir başka isim olmuştu. Akalın “Aday mısınız?” sorusunu “Evet, sürecin içerisinde olacağız” diye cevaplayarak genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. 


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