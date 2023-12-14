Son Dakika: İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok görevden alındı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:48

İYİ Parti'de istifa ve görevden almalar gündemde yerini koruyor. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.

İSTİFA VE GÖREVDEN ALMA LİSTESİ

16 Kasım'da İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

6 Aralık'ta İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

5 Aralık'ta İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

4 Aralık'ta İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, 1961 yılında Bursa'da doğmuştur. Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eski başsavcısı, emekli askeri hakim. Ahmet Zeki Üçok, 9 Nisan 1961 tarihinde Mustafakemalpaşa, Bursa‘da doğmuştur. 1974 yılında Işıklar Askeri Lisesine girdi. 1981 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi ve askeri hakim oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Elektronik mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı.