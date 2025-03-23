Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun avukatından açıklama!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, savcılığın kararı beklenirken sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, savcılığı kararı beklenirken sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Pehlivan şunları yazdı:
"Sayın Başkanımız İmamoğlu’nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılığın talebini bekliyoruz.
Bilinmeli ki,
Fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar."
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mehmet Pehlivan
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