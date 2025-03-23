Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun avukatından açıklama!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:06

Güncelleme: 23.03.2025 - 03:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, savcılığı kararı beklenirken sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Pehlivan şunları yazdı:

"Sayın Başkanımız İmamoğlu’nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılığın talebini bekliyoruz.

Bilinmeli ki,

Fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar."