Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelince çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz

26 Kasım 2022 Cumartesi, 21:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yetersiz beslenme sıkıntısı çeken çocuklar için çağrıda bulundu.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da konuştuğu bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP’nin ‘okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması‘yla ilgili verdiği araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz” dedi.

Bunun yeterli olmayacağını söyleyen CHP lideri “Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır: Belediyelerimize bu konuda destek verin” ifadelerine yer verdi. Selvi Kılıçdaroğlu ise "Gerçekten de utanıyoruz, utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor bu yaşananlar karşısında" ifadelerini kullandı.

"BU YOKSULLUĞUN ZITTI ZENGİNLİK DEĞİL, BU YOKSULLUĞUN ZITTI ADALET"

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Ekonomi hepimizi vurdu çok yoksullaştık buna artık yoksullaşma da denmez bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız bunun adı olsa olsa zulüm olur.





Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu.





Ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdükleri beslenme çantasında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor.





Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim dedik. Çocuklarımıza beslenme saatlerinde örneğin öğle yemeğinde ücretsiz yemek verilmesi yönünde bir önerge verdik. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl siyaset kavgası olabilir? Reddetmek için ellerini kaldırdılar. En yoksul çocuklarımıza karşı el kaldırdılar.





Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu kullanıyoruz.

"BAŞKA TÜRLÜ AÇ GÖZLÜLÜĞE PARA VAR"

Selvi Kılıçdaroğlu da söze girerek ''Her yerde karşılaşıyoruz bununla. Anne babaların çocuklarının beslenme çantasına yiyecek koyacak parası yok. Ama başka türlü aç gözlülüğe para var. Biz de evlat sahibiyiz. Utanıyoruz, üzülüyoruz. Türkiye'de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir. Ama bir çocuğu beslemek çok karmaşık bir konu olmamalı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu videonun devamında şu ifadeleri kullandı:

İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarında geri kalmadan beslenme çantalarına ulaşıyorlar.





Kurumlara, iş insanlarına çağrıdır. Belediyelerimize bu konuda destek verin.





Paylaşamadığımız bir şey bizim değildir. Ne diyor Barış Manço: 'Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.





Gelin hep birlikte yardım edelim yavrularımıza. İktidara gelmemize 6-7 ay kaldı. Ama çocuklarımızın kaybedecek bir günü bile yok. Biz başlıyoruz.