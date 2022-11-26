Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehitler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:31
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehitler için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit şehitleri için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

 


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