Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehitler için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit şehitleri için taziye mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 26, 2022
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