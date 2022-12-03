Kılıçdaroğlu uyarmıştı! Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 117 şüphelinden 97’si tutuklandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine karşı yaptığı uyarıların ardından ülke genelinde düzenlenen operasyonların sayısı artıyor. Son olarak Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanırken 97 şüpheli tutuklandı.
Operasyonlarda 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 adet captagon hap, 39 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 10 adet hassas terazi, 9 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de metamfetamin salgını olduğunu söyleyerek uyuşturucu trafiği üzerinden cari açık finansmanının yapıldığını belirtmiş, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar.” ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı