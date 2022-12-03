Kılıçdaroğlu uyarmıştı! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:05

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine karşı yaptığı uyarıların ardından ülke genelinde düzenlenen operasyonların sayısı artıyor. Son olarak Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanırken 97 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 adet captagon hap, 39 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 10 adet hassas terazi, 9 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de metamfetamin salgını olduğunu söyleyerek uyuşturucu trafiği üzerinden cari açık finansmanının yapıldığını belirtmiş, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar.” ifadelerini kullanmıştı.