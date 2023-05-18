Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan bir araya gelecek

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:52

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:52

Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy almasıyla birlikte önem kazandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Sinan Oğan ile bir araya geleceği aktarıldı.

İLK TEMAS DAVUTOĞLU İLE GERÇEKLEŞTİ

Sözcü Televizyonu Editörü Deniz Gez'in iddiasına göre Millet İttifakı paydaşlarının Ankara'da dün yaptığı toplantının ardından, akşam saatlerinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Sinan Oğan bir görüşme gerçekleştirdi. Oğan'ın eski çalışma arkadaşlarından bir kişinin de bulunduğu toplantının, ikinci tur öncesinde bir hazırlık görüşmesi olarak da değerlendirilebileceği öne sürüldü.



