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Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'kaset' tepkisi: 'Günah ve pislik içinde boğuldun'

Son dakika gelişmesi... CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "kaset" iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:23
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'kaset' tepkisi: 'Günah ve pislik içinde boğuldun'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kaset' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

"SEN BÜYÜK YALANCISIN"

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

"GÜNAH VE PİSLİK İÇİNDE BOĞULDUN"

Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter."


Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Son dakika

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