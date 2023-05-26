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Usta oyuncu Ahmet Mekin: Vatanını seven sandığa gitsin ve Kılıçdaroğlu'na oy versin!

Türk sinamasının efsane ismi Ahmet Mekin, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:48
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Türk sinemasının usta isimlerinden oyuncu Ahmet Mekin, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

91 yaşındaki Ahmet Mekin "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin devamı için, vatanını seven sandığa gitsin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy versin" dedi.

Mekin'in ikinci tur öncesi yaptığı çağrının görüntüsünü CHP'nin sunucusu Barış Bozkurt paylaştı.

 

 

 


Ahmet Mekin Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı

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