Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin?'

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BEDEL ÖDETMELİ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamalarının sorulması üzerine, "Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek" dedi.

"KİMSE KORKMASIN..."

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan “Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar” demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" ifadelerini kullandı.