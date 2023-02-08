Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: 1 saat sonra burada buluşalım
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 saat sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 saat sonrasını işaret etti.
Kılıçdaroğlu, "Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
1 saat sonra burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 7, 2023
1 saat sonra burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 7, 2023
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