Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: 1 saat sonra burada buluşalım

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 saat sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:40
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: 1 saat sonra burada buluşalım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 saat sonrasını işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.

 


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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