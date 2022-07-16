Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Erdoğan'ın 'Sürtük' ifadesi yeniden gündeme geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun tercüman için kullandığı 'hanım kızımız' ifadesine karşılık "Rezilsin" diyen Varank'a, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın sarf ettiği 'sürtük' ifadesini hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Twitter hesabından F-16 savaş uçağı görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İsveç ve Finlandiya ile yaşanan NATO geriliminin sonucunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz” dedi.
CHP Lideri, “Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor. Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler” derken Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesi esnasında masada bulunan çevirmen hakkında da, “Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz” dedi.
'TERCÜMAN TEPKİSİ'
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın."
VARANK, KILIÇAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Kılıçdaroğlu'nu, tercüman için kullandığı 'hanım kızımız' sözü üzerinden hedef aldı.
Varank, "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, REZİLSİN! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’IN ‘SÜRTÜK’ SÖZÜ HATIRLATILDI
Varank'ın bu çıkışının ardından ise, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç ay önce Gezi Parkı eylemcilerine yönelik kullandığı “çürük” ve “sürtük” ifadesi hatırlatıldı.
'Sürtük' ifadesi, sosyal medyada kısa sürede Türkiye gündemine girdi.
NE OLMUŞTU?
Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gezi eylemcileri için 'sürtük' ve 'çürük' kelimelerini kullanmış; söz konusu ifadeler kamuoyunda tepki çekmişti.
Daha sonra sözlerinden geri adım atmayan Erdoğan, "Biz bunlara teşhisi koyduk" diyerek; "Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz çok açık. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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