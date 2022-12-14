Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: 'Aklınızı başınıza alın'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu Almanya'dan videolu paylaşım yaparak, "Saray'ı son kez uyarıyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Adalet, adalet, adalet" notuyla ilgili bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'na destek mesajı veren Kılıçdaroğlu söz konusu videoda, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında her karar Saray talimatı ve kumpasın itirafı olacaktır. Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin, bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın" ifadelerine yer verdi.
Adalet, adalet, adalet! pic.twitter.com/uiEhZmMjyI— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022
SARAÇHANE'YE ÇAĞRI
İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'ye davet etti. İBB Başkanı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.”
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