Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:44
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. 

 


Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırılara tanık olan CHP'liler: AKP provokatörlerden medet umuyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırılara tanık olan CHP'liler: AKP provokatörlerden medet umuyor
Foreign Policy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca rakibi Kemal Kılıçdaroğlu

Foreign Policy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca rakibi Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler