Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.
Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- 'Bize Allah rızası, kendilerine dolar aşkı'
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet dizisi!
- Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı
- Erdoğan'ın mitingi için katılım zorunluluğu