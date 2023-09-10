Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Ankara adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:15
Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Ankara adayını açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu.

Yerel seçimlere ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylarının mevcut başkan Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" dedi.

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