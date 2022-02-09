Son Dakika: Kılıçdaroğlu: 'Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum'

Son Dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:07
Son Dakika: Kılıçdaroğlu: 'Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Halkım, 

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..."


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