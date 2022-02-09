Son Dakika: Kılıçdaroğlu: 'Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..."