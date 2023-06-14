Son dakika... Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:55

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"GÜZEL OLACAK HER ŞEY"

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

GÖRÜŞMENİN YERİ SON ANA KADAR SAKLANDI

Cumhuriyet'in Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki görüşmenin nerede geçeceği son ana kadar gizli tutuldu.

Edinilen bilgiye göre gazeteciler ikiye bölündü. Bir grup Ahlatlıbel'de, bir grup ise CHP Genel Merkez'inde bekledi.

GÖRÜŞME TALEBİ KİMDEN GELDİ?

Halk TV'nin aktardığına göre; bu görüşme talebi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla 'değişim' mesajı vermişti.

İmamoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada da “Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

KÜRSÜDE 'DEĞİŞİM' MESAJI VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.