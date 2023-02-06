Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 2379'a yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 379'a yükseldi, enkazdan 7 bin 840 kişinin sağ çıkarıldığı bildirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybındaki artış sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, “Ölü sayısı an itibari ile 2 bin 379’a yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 14 bin 483, yıkılan bina sayısı 6 bin 217 ve sağ kurtulanların sayısı ise 7 bin 840.” açıklamasında bulundu.
FUAT OKTAY: CAN KAYBI 2379
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son dakika açıklamasında can kaybının 2 bin 379'a yükseldiğini söyledi. Oktay, 7 bin 840 yurttaşın da sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor