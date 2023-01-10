Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan artan kira fiyatlarına tepki: 'Beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artan kira fiyatlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:17
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan artan kira fiyatlarına tepki: 'Beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, konut fiyatlarına ve fahiş kira artışlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

"Saray'ın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."

 


Kemal Kılıçdaroğlu kira fiyat konut satışı

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