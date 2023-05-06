Bahçeli'den Millet İttifakı'na tehdit: 'Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:52

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:52

Bahçeli, partisince Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

Muhalefeti eleştiren Bahçeli, Millet İttifakı'nı tehdit ettiği sözler sarf etti.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyerek, esasen terörle mücadeleye 'hayır' diyen, Libya tezkeresine 'hayır' diyerek 'Mavi Vatan'daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar ancak buna teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizi çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Başkanı'nın ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir."