Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş, Kabaş ve Kavala açıklaması
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Sedef Kabaş 12 yıl hapisle yargılanıyor. Ülkede hukuk olmadığı için Osman Kavala da, Selahattin Demirtaş da, askeri öğrenciler de öyle... Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Biz taşları oturtmaya geliyoruz, devlette adaleti sağlamaya geliyoruz'' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu ekonomideki sıkıntıları aktarırken, "Demokrasilerde yapılacak güzel bir iş vardır, sandığı getirirsin millet oy verir. Vatandaş gider tercihini yapar. Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. Demokrasinin kurallarını işleteceksiniz, gereğini yapacaksınız. 'Bunlar asla gitmez' diyenler var; ne demek asla gitmez. Tıpış tıpış gidecekler. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Dünya kime baki kaldı. Sorunları çözemiyorlar, çözme kapasiteleri de yok. Sandık gelecek milletin iradesine başvuracaklar. Biz bunları göndereceğiz, Millet İttifakı bunları gönderecek" diye konuştu.
''BİZ FAİLİ MEÇHULLER İSTEMİYORUZ''
Tunceli'de kaybolan ve bir daha bulunamayan Gülistan Doku'nun ailesinin de grup toplantısında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz faili meçhuller istemiyoruz. Bu kadar uzun zaman geçiyor hala Gülistan Doku bulunamıyorsa bir sorun var demektir. Aile bizim temel taşımızdır" dedi.
''BİZ TAŞLARI OTURTMAYA GELİYORUZ''
"Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını hepimiz biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "AYM kararları, AİHM kararları uygulanmaz, alt mahkeme üst mahkeme kararına uymaz. Süreç hukuk içinde değil, intikam duygusuyla çalışıyor. Sedef Kabaş 12 yıl hapisle yargılanıyor. Ülkede hukuk olmadığı için Osman Kavala da, Selahattin Demirtaş da, askeri öğrenciler de öyle... Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Biz taşları oturtmaya geliyoruz, devlette adaleti sağlamaya geliyoruz" diye konuştu.
ANKET AÇIKLADI
Enflasyondaki artış ve hayat pahalılığı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücrette büyük bir artış oldu, sevinç vardı. Şubatta bir anket yapıldı; daha rahat geçiniyorum diyenler yüzde 9,2. Geçimiminde değişim olmadı diyen yüzde 33,6, daha zor geçiniyorum diyen yüzde 57,2. Asgari ücret artışı hiçbir şey getirmemiş" ifadelerini kullandı.
EYT SORUNU
"Aramızda EYT'liler var" diyerek sözlerini sürdüren CHP lideri, "Uzun süre sizin sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. Ne demek EYT, ne demek sorunları çözmek diye. En tepedeki zat sizin için 'türedi' lafını kullandı. Ama bu kardeşiniz bunu asla unutmayacak. Sorunu çözmesi gereken kişi 'türedi' diyorsa o makamda oturmamalıdır. Az kaldı sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Sadece sizin sorunlarınızı değil, emeklinin en düşük aylığı asgari ücret seviyesine geldi. 1500-1600 lirayla emekliler nasıl geçinecek? Çözeceğiz. Sosyal demokrat anlayışla çözeceğiz. Siz çalıştınız şimdi hak istiyorsunuz ama haklarınız teslim edilmiyor. Çalışanlara milli gelir artışından da pay vereceğiz. Türkiye büyüdü, e ne oldu? Haklarınızı vereceğiz. EYT'liler neden çok fazlalaştı? Bir işinden olmuştu, iki kendi iradesiyle işi bırakmıştır. Daha fazla çalışırsa maaşı düşecek. Böyle garip bir model yok. Hiçbir emeklinin aylığı asgari ücretin altında olmayacak" diye konuştu.
28 ŞUBAT BULUŞMASI
28 Şubat'ta 6 genel başkanın yapacağı toplantı hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "28 Şubat'ta 6 partinin genel başkanı olarak bir araya geleceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ne hedefliyoruz bu açıklanacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ne demek; devletin yapısında adalet. Adaleti sağlayamazsınız devleti yönetemezsiniz. 28 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da bir araya geleceğiz. Bu birilerinin hoşuna gitmiyor. Kendi yaşadıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Her birimizin ortak hedefi var; yaşanabilir bir Türkiye, insan haklarına saygılı bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. Bu kadar değerli bir birlikteliği toplumun önüne koyacağız. Türkiye'yi bölgesinde en itibarlı ülke haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Selahattin Demirtaş'a, 'Erdoğan'a hakaret'ten ceza
- AFP, Sedef Kabaş'ı yazdı: Yarın tutukluluğunun ikinci ayına girecek
- Son dakika: Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere: Ukrayna krizi için hazırlıkları hızlandırdık
- Bursa'da ekmeğe zam geldi
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor