2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi paylaşımı

Son dakika haberi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçmenin hedef alınmasına ilişkin, "10 düşünelim 1 diyelim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:35
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesi paylaşımı
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a tercihin yüksek olması üzerine sosyal medyadan tepki gösterenlere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir."

 


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