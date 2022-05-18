Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fotoğraflı 'SADAT' yanıtı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'SADAT ile hiç alakam yok' sözlerine, sosyal medyadan yanıt verdi. Erdoğan'ın toplantı masasındaki bir fotoğrafını paylaşan CHP lideri, "Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SADAT'la ilgili iddialarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'fotoğraflı' yanıt geldi.
Partisinin haftalık grup toplantında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor" demişti.
Erdoğan, şöyle konuşmuştu:
"Bay Kemal sen ne dersen de sabahtan akşama kadar yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Darbecilere yaptıramadığını sinsi çelmelerle başarıya ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatür tiple hiç elde edemezsiniz."
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'FOTOĞRAFLI' YANIT GELDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Erdoğan'ın, SADAT'ın kurucusu ile birlikte toplantıda olduğu bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım."
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