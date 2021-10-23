Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'istenmeyen adam' tepkisi: Açıkça söylüyorum...
Son dakika gelişmesi... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdim" açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdim" açıklamasına tepki gösterdi.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021
ERDOĞAN: 'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLMELERİ İÇİN TALİMAT VERDİM
Erdoğan, tutuklu Osman Kavala ile ilgili serbest bırakılması için bildiri açıklayan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı.
Erdoğan, "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" dedi.
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