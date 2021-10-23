Erdoğan açıkladı: Büyükelçiler 'istenmeyen adam' ilan ediliyor

23 Ekim 2021 Cumartesi, 16:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan, tutuklu Osman Kavala ile ilgili serbest bırakılması için bildiri açıklayan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala Kavala... Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" dedi.

"DEMİRTAŞ'I ÇIKARAMAYACAKSINIZ"

Erdoğan, cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de "Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?" diye konuştu.