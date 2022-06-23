Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 'Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi'

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Toplu Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan'a gideyim, BAE'ye gideyim acaba bana para verirler mi vs vs. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye'yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız" dedi.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni katılan arkadaşlara ifade etmek isterim. CHP'ye üye olmak zor bir görevdir. Zor bir görev üstleniyorsunuz. Kul hakkı yememek gibi. CHP'li olmak demek kul hakkı yememek demektir. Adalet, hukuk demektir. Herkesin hakkını ve hukukunu savunmak demektir. CHP'li olmak demek kim mağdur olursa olsun herkesin hakkını, hukukunu savunan kişi demektir. Herkesin kimliğine saygılı olmak demektir. CHP'li olmak demek herkesin inancına saygılı olmak demektir. Din ve vicdan özgürlüğünün temeli budur. CHP'li olmak demek herkesim yaşam tarzına saygı duymak demektir. Bu amaçlarla biz yola çıktık. CHP'li olmak demek aynı zamanda adaleti her yerde savunmak demektir. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti sağlamazsanız toplumun birliğini ve dirliğini sağlayamazsınız. Adaleti ayağa kaldıramazsanız toplumda çürüme başlar. CHP'li olmak demek saygın bir devletin felsefesine, insan haklarına saygı duymak demektir. Bizim dışımızdaki bütün canlıların hakkını ve hukukunu korumak demektir.





Bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Bize oy verir veya vermez hiç önemi yok. Ona hizmet götürmek bizim temel görevimizdir. Belediye başkanlarımız burada. Onlara 7 madde vermişim, her ay okuyun diyorum. Maddelerden birisi, 'Belediye başkanı seçildiğinizde önce yoksul mahallelerden başlayarak hizmet götüreceksiniz', bol miktarda kreş açacaksınız diyorum.





Çok sorun var Türkiye'de farkındayım. Sorunların ne olduğunu da biliyoruz. Biz, 6 lider bir araya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bir yüzyılı devirdik. 2023'e giderken Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçlarla yola çıktık. Bu amaçları gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Sorun bir Türkiye sorunudur ve biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorundayız.





Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan'a gideyim, BAE'ye gideyim acaba bana para verirler mi vs vs. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye'yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız.





Bir sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oyları oylarıyla eğer ittifak iktidar olursa Suriyeli kardeşlerimizi kendi iradeleri ile ülkelerine göndereceğiz. Türkiye'nin dokusunu değiştirmeyecekler, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayacaklar.





Gençlerimiz işsiz biliyorum. Yazılı da kazanıp sözlü de eleniyorsa onun hakkı, hukuku yeniyor demektir. Bu millete sözüm var. KPSS olacak, kim sınavı kazanmışsa ataması yapılacak. Mülakat kaldırılacak.





Devlette liyakat olacak. Bir işi ehline teslim etmek sadece insanlığın gereği değil aynı zamanda inancımızın da bir gereğidir.

"YOLSUZLUK YAPANLARIN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"