Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul metrolarındaki sabotaja tepki
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da metro merdivenlerine yönelik sistematik olarak başlatılan sabotajlara tepki gösterdi.
Yerel seçimler yaklaştıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iktidara yakın medyanın hedef tahtasında olmaya devam ediyor.
Özellikle son aylarda metro merdivenlerinin ve yürüyen merdivenlerin İstanbul'da 'sürekli' olarak bozulduğu yönündeki iddialar yandaş basın tarafından sıkça dile getiriliyor. Söz konusu haberlerde İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınıyor.
İBB SABOTAJ ANLARINI PAYLAŞTI
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabı, metro merdivenlerinin nasıl bilerek durdurulduğunu paylaştı.
O anlarda yandaş A Haber'in de söz konusu sabotajın içinde yer alması dikkat çekti.
Söz konusu sabotaja yurttaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı. Duruma bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
"Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte. Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul’a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz."
Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte. https://t.co/A1vbXEvsJS— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2023
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