Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin afet bölgesindeki yemek çadırının kaldırılması kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:03
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevinin kaldırılması talebine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı’nın kurduğu ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sağlayan aşevi için Malatya Valiliği bugün kapatma kararı verdi. Valilik, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a 2 saat içinde aşevinin kaldırılması kararını iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya Valiliği’nin bu kararına sert tepki gösterdi. Karamollaoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!”


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