Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek 'soğan' mesajı: 'Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı'

Son dakika... CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kendisini 'soğan' tartışması üzerinden hedef alanlara geçmişi hatırlatarak yanıt veren CHP lideri, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Allah'ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:27
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek 'soğan' mesajı: 'Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar cephesinden kendisine yöneltilen 'soğan' hakaretlerine yanıt verdi.

"ESKİDEN BUNLARI SURETİ BİZLERDEN GÖRÜNENLER YAPARDI"

Kişisel sosyal medya hesabından art arda iki paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik" dedi.

CHP lideri, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık.

Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."


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