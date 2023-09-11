Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'Saray' iktidarına seslendi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:49

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün resmen başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılı için X hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere seslenen CHP lideri, aynı zamanda AKP iktidarının eğitim politikalarını eleştirdi.

"İYİ GELECEK HAYALİNİ YOK ETTİLER

Kılıçdaroğlu, "Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır" dedi.

"AİLELER BÜYÜK BİR ÇARESİZLİK İÇİNDE BIRAKILDI"

CHP lideri şu sözleri kullandı:

"Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır... Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır.

Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."