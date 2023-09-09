Kılıçdaroğlu’nun korumalarından CHP’li Belediye Başkanı Arslan’a müdahale

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Anıtkabir ziyaretinde, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak isteyen CHP’li Edremit Belediyesi’nin Başkanı Selman Hasan Arslan’a korumalar müdahale etti. Arslan, korumalara tepki göstererek, “Ben de bu partinin belediye başkanıyım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 23:10
Kılıçdaroğlu’nun korumalarından CHP’li Belediye Başkanı Arslan’a müdahale
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu. 

Edremit Belediyesi Başkanı Selman Hasan Arslan, Anıtkabir ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmak isteyince korumalar müdahale etti. 

Korumalara tepki gösteren Arslan, “Ben de bu partinin belediye başkanıyım” dedi. 

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise korumaları durdurmaya çalıştı. 


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Anıtkabir Edremit Belediyesi Başkanı Selman Hasan Arslan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel

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