Son dakika... Kura çekimi sona erdi: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:59

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 14:47

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri, 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim çalışmaları hız kazandı.

YSK'DE KURA ÇEKİMİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de bugün belli oldu. YSK'de pusuladaki sıralama için kura çekildi.

Saat 14.00 itibarıyla başlayan kura çekimi, 14.30 itibarıyla sona erdi.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Daha sonra ittifak içindeki sıralamalar için de kuralar çekildi.

İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Cumhur İttifakı - 8. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI

ATA İTTİFAKI

Zafer Partisi - 2. sıra

Adalet Partisi - 1. sıra

CUMHUR İTTİFAKI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra

AKP - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra

Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Yeşil Sol Parti - 1. sıra

Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra

MİLLET İTTİFAKI

İYİ Parti - 5. sıra

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra

Saadet Partisi (SP) - 6. sıra

Demokrat Parti (DP) - 2. sıra

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

SOL Parti - 3. sıra

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) - 2. sıra

Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 1. sıra

SON TARİH 9 NİSAN

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.