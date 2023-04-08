Son dakika... Kura çekimi sona erdi: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. HDP ve DSP kura çekimine katılmadı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:59
Son dakika... Kura çekimi sona erdi: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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Türkiye, 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri, 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim çalışmaları hız kazandı.

YSK'DE KURA ÇEKİMİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de bugün belli oldu. YSK'de pusuladaki sıralama için kura çekildi.

Saat 14.00 itibarıyla başlayan kura çekimi, 14.30 itibarıyla sona erdi.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Daha sonra ittifak içindeki sıralamalar için de kuralar çekildi. 

İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

  • Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
  • Anavatan Partisi - 12. sıra
  • Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
  • Vatan Partisi - 16. sıra
  • Milli Yol Partisi - 15. sıra
  • Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
  • ATA İttifakı - 19. sıra
  • Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
  • Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
  • Cumhur İttifakı - 8. sıra
  • Güç Birliği Partisi - 17. sıra
  • Millet İttifakı - 18. sıra
  • Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
  • Genç Parti - 6. sıra
  • Yenilik Partisi - 13. sıra
  • Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
  • Millet Partisi - 3. sıra
  • Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
  • Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
  • Memleket Partisi - 7. sıra

İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI

ATA İTTİFAKI

  • Zafer Partisi - 2. sıra
  • Adalet Partisi - 1. sıra

CUMHUR İTTİFAKI

  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra
  • AKP - 2. sıra
  • Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra
  • Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

  • Yeşil Sol Parti - 1. sıra
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra

MİLLET İTTİFAKI

  • İYİ Parti - 5. sıra
  • Gelecek Partisi - 1. sıra
  • Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra
  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra
  • Saadet Partisi (SP) - 6. sıra
  • Demokrat Parti (DP) - 2. sıra

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

  • SOL Parti - 3. sıra
  • Türkiye Komünist Hareketi (TKH) - 2. sıra
  • Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 1. sıra

SON TARİH 9 NİSAN

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.


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