Son dakika... Kura çekimi sona erdi: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. HDP ve DSP kura çekimine katılmadı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...
Türkiye, 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri, 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim çalışmaları hız kazandı.
YSK'DE KURA ÇEKİMİ
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de bugün belli oldu. YSK'de pusuladaki sıralama için kura çekildi.
Saat 14.00 itibarıyla başlayan kura çekimi, 14.30 itibarıyla sona erdi.
YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA
Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Daha sonra ittifak içindeki sıralamalar için de kuralar çekildi.
İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
- Anavatan Partisi - 12. sıra
- Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
- Vatan Partisi - 16. sıra
- Milli Yol Partisi - 15. sıra
- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
- ATA İttifakı - 19. sıra
- Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
- Cumhur İttifakı - 8. sıra
- Güç Birliği Partisi - 17. sıra
- Millet İttifakı - 18. sıra
- Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
- Genç Parti - 6. sıra
- Yenilik Partisi - 13. sıra
- Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
- Millet Partisi - 3. sıra
- Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
- Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
- Memleket Partisi - 7. sıra
İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI
ATA İTTİFAKI
- Zafer Partisi - 2. sıra
- Adalet Partisi - 1. sıra
CUMHUR İTTİFAKI
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra
- AKP - 2. sıra
- Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra
- Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
- Yeşil Sol Parti - 1. sıra
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra
MİLLET İTTİFAKI
- İYİ Parti - 5. sıra
- Gelecek Partisi - 1. sıra
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra
- Saadet Partisi (SP) - 6. sıra
- Demokrat Parti (DP) - 2. sıra
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
- SOL Parti - 3. sıra
- Türkiye Komünist Hareketi (TKH) - 2. sıra
- Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 1. sıra
SON TARİH 9 NİSAN
İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.
Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- MHP'de istifa depremi
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- AKP'de 'üç dönem' kavgası
- Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama
- CHP binasına ateş açan 4 kişi yakalandı
- İttifak kararı partide çatlak yarattı
- Millet'in hedefi 400 sandalye