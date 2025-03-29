Son Dakika... Mahir Polat hastaneye sevk edildi: 'Beklediğimiz sevk mi başka bir durum mu bilmiyoruz'
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ambulansla hastaneye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor.
Polat’ın akşam saatlerinde ambulans ile hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Sevkin gerekçesine ilişkin henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirten Av. Erdem, “Mahir Bey cezaevinden çıkarılmış, ambulansla hastaneye sevk edilmiş. Acil bir durum mu yoksa beklediğimiz sevk mi detayları henüz bilmiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.
ÖNCEKİ GÜN FENALAŞMIŞTI
Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, önceki gün hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürülmüştü. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi Cuma günü kabul edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- İmamoğlu’na operasyon aceleye geldi
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Dış basın, 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ni nasıl gördü?