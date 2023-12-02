Son dakika... Mansur Yavaş, ABB Başkan adaylığı için başvuruda bulundu

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için CHP Ankara İl Binası'nda başvuruda bulundu.

Yavaş'ın il binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlerden önce bir zihniyet değişikliği yapacağımızın ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimizin sözünü vermiştik. 'Proje nedir? diye soranlara da aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımız yine Ankara'ya harcamak diye açıklamıştık. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermeyi amaçladık, bunu yapmaya da devam edeceğiz.

'KENDİMİ ANKARA HALKINA EMANET EDİYORUM'

En büyük amacımız beton bloklara değil güneşe, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Artık Belediye Meclisi'nde bugüne kadar gördüğünüz şeyleri görmek istemiyoruz. Çoğunluk alınca demokratik olmayan kararlar almayacağız. Şimdiye kadar topal ördek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Ankara'yı bize emanet edilen şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmeye devam ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum, kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum."

'TAKDİR KENDİLERİNİN'

Yavaş, İYİ Parti ile ittifak konusu üzerine gelen bir soruya da, "Şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Biz yine beraber çalışmayı sürdürmek isteriz ama takdir kendilerinindir, takdir Ankara halkınındır" yanıtını verdi.