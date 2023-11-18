Mansur Yavaş: Ankara’da turizmin olmasını istiyorsak...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 20:47

Güncelleme: 18.11.2023 - 20:47

ABB Başkanı Yavaş, bugün ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yapılan oturuma konuşmacı olarak katıldı. Yavaş, hayata geçirdiği çalışmalarla Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde ilçe turizmine yaptığı katkıları anlatarak şunları söyledi:

“Bizden önceki dönemde Kale’de bir kısım çalışmalar vardı, bir de özellikle Altındağ Belediyesi’nin Hamamönü’nde yaptığı çalışmalar vardı. Ulus’ta yaptığımız çalışmalar şu; hem kuruluşun ve kurtuluşun kalbi cumhuriyet dönemi eserleri var. Aynı zamanda Augustus Tapınağı kadar daha eskiye, Romalılara kadar giden tarihi eserler var. Bunun büyük çoğunluğunu şu anda bitirmiş durumdayız. Şu anda eski meydanda bulunan 75. yılda yapılmış çarşı sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkıldı ve oraya bir kent meydanı yapıyoruz. Orada bulunan Gençlik Spor binasının içi şu anda yapılıyor, bu ay sonunda bitecek, oraya EGO taşınacak ve 900 kişi gidecek. Yan tarafta uzun olan blok; orayı da iki tanesini teknokente, Bilkent ve Gazi Üniversitesi’ne verdik, bir bölümünü Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne veriyoruz. Bir katını da yeni başlayan avukatların büro olarak kullanması için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu ile anlaşma yaptık. Amaç şu; oradaki profili değiştirmek. Maalesef şu anda İstanbul kadar olmasa da Ankara’da Ulus bölgesinde Afganlar var, Ankara’nın yerli halkı çok fazla gitmiyor, Kızılay tarafında da bolca Afrikalılar var. Eğer bu şekilde gider buralara el atılmazsa buralar tam bir çöküntü alanı olacak. Oysa burası Ankara’nın hafızasının olduğu yer.

"KÜLTÜR YAŞATILACAK"

Anafartalar Çarşısını da yeniden elden geçirdik çünkü onun içerisinde de ünlü sanatçılarımızın eserleri var. Tamamıyla bitirdik, esnafa teslim ettik. Ulus Çarşısı var hale giderken, orayı da bitirdik. Şu anda oradaki Ulus Halini yeniliyoruz, o da bu ayın sonunda bitmiş olacak daha düzenli yer alacak, tüm seyyarları da oradan kaldırıyoruz. Bentderesi’ne inerken oradaki Roma Yolu yapılıyor, oradaki Roma tiyatrosu bitti. Arkeopark’taki bütün eserleri çıkardık, aynı zamanda kazı devam ediyor. Ankara Kalesine gelince, iç kalede de iki etap tamamen bitti, üçüncü etap da ihale edildi. Ankara Kalesine çıktığınız zaman artık orada eski bina görmeyeceksiniz, oradaki kültür de aynen yaşatılacak. Bu ayın sonunda Ulus’tan trafiği yerin altına alınma projesi de bitmiş olacak. Önümüzdeki dönem Gençlik Parkı’nın önünden, yerin altından geçirmek suretiyle tam bir meydan olacak Ulus. Şu anda ışıklandırma projesi yapılıyor; eski Sümerbank’tan Kızılay’a kadar burası ışıl ışıl olacak ve ışıklandırmaları artıracağız.

"ÖNE ANKARA'DA YAŞAYANLAR KENTİ TANIYACAK"

Eğer Ankara’da turizmin olmasını istiyorsak Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü mutlaka bir yerel tarih dersi yapması lazım, okullarda bir yerel tarih dersi okutulması lazım. Önce Ankara’da yaşayanlar Ankara’yı tanıyacak, onlar tanıdıktan sonra da başkalarına bunu aktarmaları çok daha kolay oluyor. Ankara halkının bir çoğu müzelerimizin yerlerini, hangi müzelerin olduğunu dahi bilmiyor.”