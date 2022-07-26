CHP ve savunma sanayimiz - Gürsel EROL

26 Temmuz 2022 Salı

Son dönemde kamuoyunda, ülkemizin savunma sanayisiyle ilgili CHP aleyhinde temelsiz ve haksız iddialar belli çevrelerce dolaşıma sokulmaktadır. CHP; yerli olanaklarla silah ve mühimmat üretimini, ulusal güvenliğimizin sağlanmasına yönelik her türlü adımı, savunma sanayimizin kendi mühendislerimiz öncülüğünde başardığı projeleri desteklemektedir.

EN BÜYÜK İHANET

Kurtuluş Savaşı’nda, ihtiyaçlarımızın karşılanması için, onca olanaksızlığa karşın, büyük özveriyle çalışan İmalat-ı Harbiye’yi kimin kurduğunu bilmeyenler, partimize hiç çekinmeden iftira atmaktadır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sebebiyle, ülkemize uygulanan ambargoların yarattığı eksiklikleri gidermek için kurulan ve bugün savunma sanayimizin omurgasını oluşturan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerini kimin kurduğundan bahsetmeyen bu odaklar, onlarca yıllık emeği adeta yok saymaktadır

TUSAŞ ve ASELSAN’ın birlikte geliştirdiği İHA ve alt sistemlerini projelendiren mühendislerimiz, milli gemilerimizin üretilmesi için yazılımından elektronik aksamlarına kadar somut çalışmaları yürüten subaylarımız, AKP döneminde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla zulme uğramıştır. Bunları unutanlar, hiç utanmadan bugün CHP’yle ilgili en temelsiz iddiaları dillendirmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışa bağımlılığını azaltmak, olanak ve yeteniğini artırmak isteyen, bu doğrultuda projeler üreten yurtsever komutanların, subayların kumpas davalarıyla tutsak edilmesi, yakın tarihimizde yaşadığımız en büyük ihanettir.

BASKI VE LİYAKATSİZLİK

Ülkemiz; yerli tank, obüs, uçak ve milli gemi projelerini, AKP’den çok önce başlatmıştır. 2023’te CHP iktidara geldiğinde, savunma sanayimiz daha büyük hedeflere yönelecektir. AKP’nin sorunsuz şekilde devraldığı, ama hiçbirini proje takviminde tamamlayamadığı projeler, CHP iktidarında en kısa sürede tamamlanacaktır. Bunlar arasında olan Altay Tankı da CHP iktidarında, şanlı ordumuzun hizmetine girecektir.

Yalancılığı meslek edinenlere anımsatalım: MİLGEM 1990’da, bütün yazılım ve donanım sistemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından tasarlanan Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) Projesi 1999’da, Fırtına 1995’te, Altay 1996’da, milli piyade tüfeği 1999’da, İHA 1999’da başlatılmış projelerdir. Bu projelerin öncüsü olan subaylarımız ve mühendislerimiz; FETÖ ve onun bir zamanlar en büyük destekçisi olan AKP tarafından hapsedilmiş, ölüme terk edilmişlerdir. AKP; kumpas davalarıyla Cumhuriyet donanmasının en nitelikli subaylarına komplo kurulmasına göz yummuş, 90’lı yıllarda Deniz Kuvvetlerimizin başlattığı atılımın sekteye uğratılmasına seyirci kalmıştır. Bugün de savunma sanayisindeki mühendislerimiz geçmiştekine benzer yoğun kadrolaşma, baskı ve liyakatsizlik nedeniyle, ülkemizi hızla terk etmektedir.

CHP iktidarında, gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, yerli olanaklarla çağın gerektirdiği teknolojik atılımı yaparak bölgemizdeki ve dünyadaki konumu pekiştirilecektir. Yüzölçümü dünya deniz varlığının yüzde 1’i olmasına karşın, dünya ticaretinin yaklaşık beşte birinin yapıldığı Akdeniz’deki yetki alanlarımızda bulunan yüksek hidrokarbon kaynaklarındaki ulusal çıkarlarımız ve KKTC’nin güvenliği de Doğu Akdeniz’deki başat sorumluluğumuzdur. CHP olarak önceliğimiz; ülkemize yönelik tüm tehditleri yok etmek, sınırlarımızı yeniden güvenceye almak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve Atatürkümüzün kurduğu Cumhuriyetimizin değerlerine koşulsuz sahip çıkmaktır.

GÜRSEL EROL

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ