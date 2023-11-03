Son dakika... Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin Kütahya adayı belli oldu!

Son dakika haberi... 2024 Yerel Seçimi'ne kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de Kütahya adayı da açıklandı. Genel Başkan Meral Akşener, Kütahya'da yaptığı konuşmada adayın Ahmet Tekdemir olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:40
Son dakika... Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin Kütahya adayı belli oldu!
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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, adaylarını açıklamaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerTeşkilat Buluşmaları programı kapsamında gittiği Kütahya’da, 2024 yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Partililerle bir araya gelen Akşener, yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan partisinin Kütahya adayını da duyurdu.

Akşener, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Tekdemir olduğunu aktardı.


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