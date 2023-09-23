Meral Akşener 'şaşıracaksınız' dedi, eski bakan açıkladı: İYİ Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

2024 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken seçime tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin İstanbul adayı merak konusu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında İstanbul adayı için, 'çok şaşıracaksınız' demişti. Konuya ilişkin Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:02
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14-28 Mayıs seçimleri sonrasında yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti'de adaylar belli olmaya başladı.

Son olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi İzmir'de aday gösteren İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir televizyon programında partisinin İstanbul adayı için "çok şaşıracaksınız" demişti.

MUHARREM İNCE İDDİASI

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Sevigen, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi işaret etti.


İyi Parti yerel seçim Mehmet Sevigen

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