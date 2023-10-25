Son Dakika: Akşener'den miting tepkisi: 'Başka gün mü bulamadınız?'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İktidar maalesef dış politikadaki her malzemeyi iç politikaya malzeme etmeye devam ediyor. Bunun bir örneği de İsveç'in NATO'ya üyeliği. Sayın Erdoğan daha önce bu konuda 'Ey İsveç, boşuna uğraşma' demişti.

"ESİP GÜRLEDİLER, SONRA İMZAYI ÇAKTILAR"

Gelinen son noktada iktidar katılım protokolünü imzaladı. Önce esip gürlediler, sonra imzayı çaktılar. Biz Rahip Brunson konusunda da bunu yaşamadık mı?

Biz sorumlu muhalefet olarak bir çağrıda bulunuyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bunun için derhal Gazi Meclisimizde bir görüşme talep ediyoruz.

Gelin demokratik süreçleri çalıştıralım, kararları birlikte alalım.

"GELİN BİZİ DE TUTUKLAYIN"

İYİ Parti olarak Türk milliyetçiliğini ırkçılık olarak gösterenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk milliyetçiliği bir suç sayılacaksa, biz de Türk milliyetçisiyiz. Biz de suçluyuz. Bu suçun ortakları olmaktan onurluyuz. Gelin bizi de tutuklayın. Tutuklayın da görelim, hodri meydan. Benim dokunulmazlığım da yok.

İsrail Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdi. 4 binden fazla sivil Filistinli öldü. Çocuklar Netanyahu'nun elinde katledildi. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz, bu kadar şerefsiz olabilir.

"NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSU"

Gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. O gerçek de Netanyahu bir savaş suçlusudur, bir bebek katilidir. Netenyahu terörüyle, müzik festivalinde gençleri öldüren Hamas terörü birdir. Bir terörist gibi muamele görmelidir. Gazze'de savaş suçu işleniyor.

ABD Başkanı Netanyahu'ya destek veriyor. Sözde eşitliğin sembolü ABD, yüzyılın en vahşi sivil katliamına düpedüz sponsor oluyor.

BATILI ÜLKELERE ÇAĞRI

Başta Batılı ülkeler olmak üzere bir çağrı yapmak istiyorum. Geçmişte Auschwitz'te, Srebrenitsa'da yaşandığı gibi zalimin içinizden geliyor olması zulmün varlığını değiştirmez. Katliama meşruiyet kazandırma çabanızdan vazgeçin.

En azından Ukrayna'da Putin'e gösterdiğiniz tavrı Netanyahu'ya göstermek zorundasınız.

29 EKİM TEPKİSİ

Bugün maalesef 100 yıl sonra bile hala ülkemizde cumhuriyetimizle sorunu olanlar var. Ne yapsak da, acaba cumhuriyetin 100. yılını güme getirsek acaba diyenler var. Dün her 29 Ekim'de yatak döşek olanlar vardı, bugün ise Atatürksüz 29 Ekim kutlayanlar var. Utanmadan neler neler söyleniyor şu an, hem de milletvekili ağzından. 29 Ekim'de Filistin mitingi yapanlar var. Hiç utanmadan, cumhuriyetin karşısında Filistin'de yaşanan mezalimi dikmeye kalkanlar var.

Başka gün mü bulamadınız? Bir hafta sonra yapsanız incileriniz mi dökülürdü?"