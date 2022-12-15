Son Dakika... Meral Akşener: Saray sizinse Saraçhane bizimdir
Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı ardından bugün İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "16 milyon İstanbullunun iradesi burada, millet burada, milletin sesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında" dedi.
Akşener, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenler burada. Saray sizinse Saraçhane bizimdir" ifadelerine yer verdi.
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