Son Dakika... Meral Akşener: Saray sizinse Saraçhane bizimdir

15 Aralık 2022 Perşembe, 18:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "16 milyon İstanbullunun iradesi burada, millet burada, milletin sesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında" dedi.

Akşener, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenler burada. Saray sizinse Saraçhane bizimdir" ifadelerine yer verdi.

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