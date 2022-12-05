Altın Kelebek'e damga vurmuştu: Ezgi Mola'nın çağrısına Meral Akşener'den yanıt
48. Altın Kelebek Ödülleri'nde sahneden Mahsa Jina Amini'yi anıp TBMM'ye çağrı yapan ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "İçten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Az kaldı!" dedi.
Bul yıl 48'inci kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde 'En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu' ödülü alan ve konuşmasında kadınların korunması için yasa çıkarılması konusunda TBMM'ye çağrı yapan Ezgi Mola'ya ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Twitter'dan Mola'nın sözlerini paylaşan Akşener, "İçten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız" diye yazdı.
"AZ KALDI..."
Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Ezgi Mola'nın, içten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Eşit ve onurlu bir yaşamı tüm insanlarımız, tüm canlılarımız için mümkün kılacağız. Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!"
EZGİ MOLA NE DEMİŞTİ?
Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, sahnede şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün güzel bir haber geldi İran'dan. 'Ahlak polisi' kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de onların yanında olduğumuzu, buradan söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum. Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin aynı dilden, aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılar için aslında eşit yaşam hakkının olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum."
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