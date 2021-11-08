Son dakika... Meral Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması

08 Kasım 2021 Pazartesi, 17:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi ile istifa etmişti.

İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00'te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplandı. Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili oldu.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

NTV'nin haberine göre; Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.