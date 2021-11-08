Son dakika... Meral Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye küfrettiği görüntüleri ortaya çıkan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için ilk kez konuştu. Partisini olayla ilgili olarak "Bizi sahadan çekmek istiyorlar" diye uyaran Akşener, "Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi ile istifa etmişti.
İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00'te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplandı. Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili oldu.
"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
NTV'nin haberine göre; Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Cem Yılmaz MHP'nin hedefinde
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- Bloomberg'ten çarpıcı Erdoğan analizi
- Dedeağaç'a yığınak hazırlığı
- Mehmet Eymür’ün saklı sicili